Курбатова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Курбатова) Таисия Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Курбатова) Мария Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морова (Курбатова) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно

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