Курбатова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Курбатова) Таисия Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Курбатова) Мария Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морова (Курбатова) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно