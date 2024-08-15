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Лашманова Анна Ивановна

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лашманов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Лашманов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Лашманов Михаил Николаевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Лашманов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Лашманов Михаил Николаевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.11.1905 ст.

Дочь: Лашманова Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Лашманов Михаил Николаевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.07.1907 ст.

Сын: Лашманов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Лашманов Михаил Николаевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.10.1908 ст.

Сын: Лашманов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Лашманов Михаил Николаевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.09.1914 ст.

Дочь: Лашманова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Лашманов Михаил Николаевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.08.1918

Сын: Лашманов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Лашманов Михаил Николаевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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