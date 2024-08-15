Лашманова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Сын: Лашманов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Лашманов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Лашманов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Лашманов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
22.11.1905 ст.
Дочь: Лашманова Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Лашманов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
13.07.1907 ст.
Сын: Лашманов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Лашманов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
16.10.1908 ст.
Отец ребёнка: Лашманов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
13.09.1914 ст.
Дочь: Лашманова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Лашманов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
25.08.1918
Отец ребёнка: Лашманов Михаил Николаевич
Смерть
Неизвестно