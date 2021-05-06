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Урнышев Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1963

Дата смерти

06.05.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1963

Отец: Урнышев Григорий Семенович

Мать: Урнышева Павла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Урнышева Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Урнышева Галина Николаевна

Рождение ребёнка
24.08.1985

Сын: Урнышев Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1987

Сын: Урнышев Юрий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.06.2003

Дочь: Урнышева Дарья Александровна

Мать ребёнка: Урнышева Галина Николаевна

Смерть
06.05.2021

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