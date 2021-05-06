Урнышев Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1963
Дата смерти06.05.2021
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1963
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Урнышева Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.1985
Сын: Урнышев Сергей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1987
Сын: Урнышев Юрий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.06.2003
Дочь: Урнышева Дарья Александровна
Мать ребёнка: Урнышева Галина Николаевна
Смерть
06.05.2021