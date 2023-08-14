Костина Фёкла Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина Фёкла Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костина Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костина Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Василий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Михаил Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костина Мария Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Говорова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Костин Иван Алексеевич

Смерть
1974