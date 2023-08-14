Костина Фёкла Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1974
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костина Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костина Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костина Мария Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Говорова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Костин Иван Алексеевич
Смерть
1974