Шелеметев Ефим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелеметев Ефим Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шелеметев Петр Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1906

Сын: Шелеметев Павел Ефимович

Мать ребёнка: Шелеметева Мария Акимовна

Кировская обл, Тужинский р-н, д. Шелемети
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелеметева Зоя Ефимовна

Мать ребёнка: Шелеметева Мария Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелеметев Трофим Ефимович

Мать ребёнка: Шелеметева Мария Акимовна

Смерть
Неизвестно