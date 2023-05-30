Шелеметев Ефим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шелеметев Петр Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1906
Мать ребёнка: Шелеметева Мария Акимовна
Кировская обл, Тужинский р-н, д. Шелемети
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелеметева Зоя Ефимовна
Мать ребёнка: Шелеметева Мария Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелеметев Трофим Ефимович
Мать ребёнка: Шелеметева Мария Акимовна
Смерть
Неизвестно