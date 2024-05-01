Шадрухин Тимофей Фотеевич 1737 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШадрухин Тимофей Фотеевич

Шадрухин Тимофей Фотеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Шадрухин Фадей Петрович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Шадрухин) Маремьяна Тимофеена

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Шадрухин) Устинья Тимофеевна

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1772

Сын: Шадрухин Терентий Тимофеевич

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1780

Сын: Шадрухин Кондратий Тимофеевич

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1784

Сын: Шадрухин Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Чинеево, Курганская область, Россия
Смерть
1800
Чинеево, Курганская область, Россия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.