Шадрухин Тимофей Фотеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Шадрухин Фадей Петрович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Шадрухин) Маремьяна Тимофеена
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Шадрухин) Устинья Тимофеевна
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1772
Сын: Шадрухин Терентий Тимофеевич
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1780
Сын: Шадрухин Кондратий Тимофеевич
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1784
Сын: Шадрухин Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Чинеево, Курганская область, Россия
Смерть
1800
Чинеево, Курганская область, Россия