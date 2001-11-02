Красильников Игнатий Петрович
Место рожденияд. Кондратьево, Хвостовской обл., Семеновского уезда, Нижегородской
Дата рождения1924
Дата смерти02.11.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
д. Кондратьево, Хвостовской обл., Семеновского уезда, Нижегородской
Рождение ребёнка
18.08.1952
Сын: Красильников Евгений Игнатьевич
Мать ребёнка: Красильникова Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красильникова Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
09.06.1959
Дочь: Клавдия Игнатьевна
Мать ребёнка: Красильникова Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красильникова Пелагея Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.11.2001
Кондратьево, Семёновский, Горьковская, Russia
Похороны
Неизвестно
Кондратьевское кладбище