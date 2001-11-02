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Красильников Игнатий Петрович

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Место рождения

д. Кондратьево, Хвостовской обл., Семеновского уезда, Нижегородской

Дата рождения

1924

Дата смерти

02.11.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Красильников Пётр Титович

Мать: Красильникова Афросинья Евграфьевна

д. Кондратьево, Хвостовской обл., Семеновского уезда, Нижегородской
Рождение ребёнка
18.08.1952

Сын: Красильников Евгений Игнатьевич

Мать ребёнка: Красильникова Пелагея Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красильникова Пелагея Фёдоровна

Рождение ребёнка
09.06.1959

Дочь: Клавдия Игнатьевна

Мать ребёнка: Красильникова Пелагея Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красильникова Пелагея Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красильникова Пелагея Фёдоровна

Смерть
02.11.2001
Кондратьево, Семёновский, Горьковская, Russia
Похороны
Неизвестно
Кондратьевское кладбище
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