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Тихонов Владимир Куприянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Тихонов Куприян Тихонович

Мать: Петрова Нина Петровна

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