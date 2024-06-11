Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария (была точно)
Отец ребёнка: Белозёров Павел Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1862
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Белозёров Павел Андреевич
Рождение ребёнка
02.04.1864
Сын: Георгий
Отец ребёнка: Белозёров Павел Андреевич
Рождение ребёнка
15.12.1865
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Белозёров Павел Андреевич
Рождение ребёнка
23.03.1868
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Белозёров Павел Андреевич
Рождение ребёнка
20.03.1870
Сын: Иван
Отец ребёнка: Белозёров Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Белозёров Павел Андреевич
Рождение ребёнка
02.05.1875
Сын: Николай
Отец ребёнка: Белозёров Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Белозёров Павел Андреевич
Смерть
Неизвестно