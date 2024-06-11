Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

1862 г.р.
1864 г.р.
1865 г.р.
1868 г.р.
1870 г.р.
1873 г.р.

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария (была точно)

Отец ребёнка: Белозёров Павел Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белозёров Павел Андреевич

Рождение ребёнка
09.03.1862

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Белозёров Павел Андреевич

Рождение ребёнка
02.04.1864

Сын: Георгий

Отец ребёнка: Белозёров Павел Андреевич

Рождение ребёнка
15.12.1865

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Белозёров Павел Андреевич

Рождение ребёнка
23.03.1868

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Белозёров Павел Андреевич

Рождение ребёнка
20.03.1870

Сын: Иван

Отец ребёнка: Белозёров Павел Андреевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Белозёров Иван Павлович

Отец ребёнка: Белозёров Павел Андреевич

Рождение ребёнка
02.05.1875

Сын: Николай

Отец ребёнка: Белозёров Павел Андреевич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Белозёров Павел Андреевич

Смерть
Неизвестно

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