Кошурина Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1924
Дочь: Смирнова Таисия Макаровна
Отец ребёнка: Кошурин Макар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пшеницына Мария Макаровна
Отец ребёнка: Кошурин Макар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошурин Макар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошурин Николай Макарович
Отец ребёнка: Кошурин Макар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошурин Илиодор Макарович
Отец ребёнка: Кошурин Макар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошурин Василий Макарович
Отец ребёнка: Кошурин Макар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Клавдия Макаровна
Отец ребёнка: Кошурин Макар
Смерть
Неизвестно