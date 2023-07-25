Кошурина Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошурина Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1924

Дочь: Смирнова Таисия Макаровна

Отец ребёнка: Кошурин Макар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшеницына Мария Макаровна

Отец ребёнка: Кошурин Макар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошурин Макар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошурин Николай Макарович

Отец ребёнка: Кошурин Макар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошурин Илиодор Макарович

Отец ребёнка: Кошурин Макар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошурин Василий Макарович

Отец ребёнка: Кошурин Макар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Клавдия Макаровна

Отец ребёнка: Кошурин Макар

Смерть
Неизвестно