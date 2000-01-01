Мерекина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерекина Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1923

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Мерекин Климентий Иванович

Отец ребёнка: Мерекин Иван Степанович

д. Кондратьево
Рождение ребёнка
12.07.1917

Сын: Мерекин Павел Иванович

Отец ребёнка: Мерекин Иван Степанович

Рождение ребёнка
01.03.1922

Сын: Мерекин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Мерекин Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерекин Иван Степанович

Смерть
1923
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