Мерекина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Мерекин Климентий Иванович
Отец ребёнка: Мерекин Иван Степанович
д. Кондратьево
Рождение ребёнка
12.07.1917
Отец ребёнка: Мерекин Иван Степанович
Рождение ребёнка
01.03.1922
Отец ребёнка: Мерекин Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1923