Маслак (Пипкова) Татьяна Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслак (Пипкова) Татьяна Денисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1916

Дата смерти

27.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1916

Отец: Пипков Денис

Мать: Пипкова Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
13.01.1940

Сын: Маслак Владимир Александрович

Отец ребёнка: Маслак Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
02.02.1941

Сын: Маслак Валерий Александрович

Отец ребёнка: Маслак Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
13.05.1942

Дочь: Курочкина Лилия Александровна

Отец ребёнка: Маслак Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
04.11.1947

Сын: Маслак Михаил Александрович

Отец ребёнка: Маслак Александр Кузьмич

Смерть
27.01.1995