Маслак (Пипкова) Татьяна Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1916
Дата смерти27.01.1995
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1916
Отец: Пипков Денис
Рождение ребёнка
13.01.1940
Сын: Маслак Владимир Александрович
Отец ребёнка: Маслак Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
02.02.1941
Сын: Маслак Валерий Александрович
Отец ребёнка: Маслак Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
13.05.1942
Дочь: Курочкина Лилия Александровна
Отец ребёнка: Маслак Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
04.11.1947
Сын: Маслак Михаил Александрович
Отец ребёнка: Маслак Александр Кузьмич
Смерть
27.01.1995