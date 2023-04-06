Клярович Иван (Игумен Иов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 15.03.1884
Дата смерти01.03.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.03.1884
Отец: Клярович Максимилиан Иванович
Мать: Клярович Мария
Рождение ребёнка
18.04.1902
Дочь: Гусева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Клярович Нина Петровна
Рождение ребёнка
29.10.1904
Сын: Клярович (kern) Максимиллиан (Max)
Мать ребёнка: Клярович Нина Петровна
Рождение ребёнка
19.05.1906
Дочь: Горинова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Клярович Нина Петровна
Рождение ребёнка
23.12.1914
Дочь: Лободовская Alexandra Ivanovna
Мать ребёнка: Клярович Нина Петровна
Деев, Чернышевская станица, 2-й Донской округ
Работа или профессия
По 1917
колбасник | Должность: колбасник
Посвящение в духовный сан
1931
Китай
Иммиграция
После 1939
США
Место жительства
1940
Сан-Франциско
Посвящение в духовный сан
1955
Сан-Франциско
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клярович Нина Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
колбасник
Образование
Неизвестно
реальное училище г. Сызрань
Иммиграция
Неизвестно
Китай
Смерть
01.03.1959
Сан-Франциско
Причина смерти: Естественная смерть/старость | похоронен на Сербском кладбище.
Похороны
Неизвестно
Сербское кладбище Сан-Франциско