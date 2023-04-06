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Клярович Иван (Игумен Иов)

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Место рождения

Сызрань, Сызрань, Самарская область

Дата рождения

Около 15.03.1884

Дата смерти

01.03.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.03.1884

Отец: Клярович Максимилиан Иванович

Мать: Клярович Мария

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
18.04.1902

Дочь: Гусева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Клярович Нина Петровна

Рождение ребёнка
29.10.1904

Сын: Клярович (kern) Максимиллиан (Max)

Мать ребёнка: Клярович Нина Петровна

Рождение ребёнка
19.05.1906

Дочь: Горинова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Клярович Нина Петровна

Рождение ребёнка
23.12.1914

Дочь: Лободовская Alexandra Ivanovna

Мать ребёнка: Клярович Нина Петровна

Деев, Чернышевская станица, 2-й Донской округ
Работа или профессия
По 1917
Сызрань, Сызрань, Самарская область
колбасник | Должность: колбасник
Посвящение в духовный сан
1931
Китай
Иммиграция
После 1939
США
Место жительства
1940
Сан-Франциско
Посвящение в духовный сан
1955
Сан-Франциско
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клярович Нина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
колбасник
Образование
Неизвестно
реальное училище г. Сызрань
Иммиграция
Неизвестно
Китай
Смерть
01.03.1959
Сан-Франциско
Причина смерти: Естественная смерть/старость | похоронен на Сербском кладбище.
Похороны
Неизвестно
Сербское кладбище Сан-Франциско
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