Мамаева (Шайдурова) Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Шайдурова) Прасковья Яковлевна

Место рождения

Новосибирская обл.Ордынский р-он село Филипово

Дата рождения

17.11.1924

Дата смерти

24.06.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1955 г.р.

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
17.11.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосибирская обл.Ордынский р-он село Филипово
Рождение ребёнка
28.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамаев Александр Георгиевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамаев Александр Георгиевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.06.1955

Дочь: Изотова Нина Александровна

Отец ребёнка: Мамаев Александр Георгиевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
24.06.2009
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область