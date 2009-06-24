Мамаева (Шайдурова) Прасковья Яковлевна
Место рожденияНовосибирская обл.Ордынский р-он село Филипово
Дата рождения17.11.1924
Дата смерти24.06.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Новосибирская обл.Ордынский р-он село Филипово
Рождение ребёнка
28.07.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамаев Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
14.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамаев Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
26.06.1955
Дочь: Изотова Нина Александровна
Отец ребёнка: Мамаев Александр Георгиевич
Смерть
24.06.2009