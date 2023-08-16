Сучкова Галина Яшмурзиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1961
Отец: Ишмурзин Яшмурза
Мать: Ишмурзина Айгалче
Бракосочетание
30.12.1983
Винницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.11.1984
Сын: Сучков Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.02.1986
Дочь: Шпакова Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: Сучков Виктор Анатольевич
Рождение ребёнка
04.07.1990
Дочь: Сучкова Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Сучков Виктор Анатольевич