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Сучкова Галина Яшмурзиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1961

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1961

Отец: Ишмурзин Яшмурза

Мать: Ишмурзина Айгалче

Бракосочетание
30.12.1983

Муж: Сучков Виктор Анатольевич

Винницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.11.1984

Сын: Сучков Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.02.1986

Дочь: Шпакова Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: Сучков Виктор Анатольевич

Рождение ребёнка
04.07.1990

Дочь: Сучкова Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Сучков Виктор Анатольевич