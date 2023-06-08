Полякова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1885 ст.
Сын: Поляков Никита Трофимович
Отец ребёнка: Поляков Трофим Пантелеймонович
Рождение ребёнка
09.07.1895 ст.
Отец ребёнка: Поляков Трофим Пантелеймонович
Рождение ребёнка
04.09.1896 ст.
Дочь: Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Поляков Трофим Пантелеймонович
Рождение ребёнка
28.03.1899 ст.
Сын: Поляков Степан Трофимович
Отец ребёнка: Поляков Трофим Пантелеймонович
Рождение ребёнка
02.11.1901 ст.
Отец ребёнка: Поляков Трофим Пантелеймонович
Рождение ребёнка
13.10.1906 ст.
Сын: Поляков Николай Трофимович
Отец ребёнка: Поляков Трофим Пантелеймонович
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Поляков Антоний Трофимович
Отец ребёнка: Поляков Трофим Пантелеймонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Дмитрий Трофимович
Отец ребёнка: Поляков Трофим Пантелеймонович
Бракосочетание
Неизвестно