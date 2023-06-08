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Полякова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1885 ст.

Сын: Поляков Никита Трофимович

Отец ребёнка: Поляков Трофим Пантелеймонович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.07.1895 ст.

Сын: Поляков Федор Трофимович

Отец ребёнка: Поляков Трофим Пантелеймонович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.09.1896 ст.

Дочь: Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Поляков Трофим Пантелеймонович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.03.1899 ст.

Сын: Поляков Степан Трофимович

Отец ребёнка: Поляков Трофим Пантелеймонович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.11.1901 ст.

Сын: Поляков Иосиф Трофимович

Отец ребёнка: Поляков Трофим Пантелеймонович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.10.1906 ст.

Сын: Поляков Николай Трофимович

Отец ребёнка: Поляков Трофим Пантелеймонович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Поляков Антоний Трофимович

Отец ребёнка: Поляков Трофим Пантелеймонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Дмитрий Трофимович

Отец ребёнка: Поляков Трофим Пантелеймонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Трофим Пантелеймонович