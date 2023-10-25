Сиворонов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.08.2011
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
31.01.2012
Сын: Сиворонов Роман Николаевич
Мать ребёнка: Сиворонова Карина Валерьевна
Рождение ребёнка
22.09.2013
Сын: Сиворонов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Сиворонова Карина Валерьевна