Сиворонов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиворонов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1984

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.08.2011

Жена: Сиворонова Карина Валерьевна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
31.01.2012

Сын: Сиворонов Роман Николаевич

Мать ребёнка: Сиворонова Карина Валерьевна

Рождение ребёнка
22.09.2013

Сын: Сиворонов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Сиворонова Карина Валерьевна

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