Тазеев Гильметдин Абдулханович (Абдухаирович)
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1901
Дата смерти05.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Тазеев Абдухаир
Мать: Тазеева ?
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
28.03.1927
Дочь: Заманова Насима Гильметдиновна
Мать ребёнка: Тазиева Нагар Жалалтдиновна
д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
14.07.1929
Дочь: Хайруллина Аклима Гильметдиновна
Мать ребёнка: Тазиева Нагар Жалалтдиновна
д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
10.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тазиева Нагар Жалалтдиновна
д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вахитова Танзиля Гильметдиновна
Мать ребёнка: Тазиева Нагар Жалалтдиновна
д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1942
Погиб в ВОВ под Смоленском
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Смоленская область деревня Чуриково СССР