Тазеев Гильметдин Абдулханович (Абдухаирович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тазеев Гильметдин Абдулханович (Абдухаирович)

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1901

Дата смерти

05.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Тазеев Абдухаир

Мать: Тазеева ?

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
28.03.1927

Дочь: Заманова Насима Гильметдиновна

Мать ребёнка: Тазиева Нагар Жалалтдиновна

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
14.07.1929

Дочь: Хайруллина Аклима Гильметдиновна

Мать ребёнка: Тазиева Нагар Жалалтдиновна

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
10.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тазиева Нагар Жалалтдиновна

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вахитова Танзиля Гильметдиновна

Мать ребёнка: Тазиева Нагар Жалалтдиновна

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тазиева Нагар Жалалтдиновна

Смерть
05.03.1942
Погиб в ВОВ под Смоленском
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Смоленская область деревня Чуриково СССР
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