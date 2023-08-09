Кирякулов Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Кирякулов Илья Пефтиев
Мать: не указана
Мать ребёнка: Кирякулов Евфросиния Гавриловна
Сын: Кирякулов Николай Иванович
Мать ребёнка: Кирякулов Евфросиния Гавриловна
Сын: Кирякулов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Кирякулов Евфросиния Гавриловна
Дочь: Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Кирякулов Евфросиния Гавриловна
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кирякулов Евфросиния Гавриловна
Дочь: Можантова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Кирякулов Евфросиния Гавриловна
Сын: Кирякулов Георгий Иванович
Мать ребёнка: Кирякулов Евфросиния Гавриловна
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Кирякулов Евфросиния Гавриловна
Сын: Кирякулов Харлампий Иванович
Мать ребёнка: Кирякулов Евфросиния Гавриловна
Мать ребёнка: Кирякулов Евфросиния Гавриловна
Сын: Кирякулов Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Кирякулов Евфросиния Гавриловна