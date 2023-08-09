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Кирякулов Иван Ильич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Кирякулов Илья Пефтиев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Кирякулов Илья Иванович

Мать ребёнка: Кирякулов Евфросиния Гавриловна

Рождение ребёнка
18.06.1869

Сын: Кирякулов Николай Иванович

Мать ребёнка: Кирякулов Евфросиния Гавриловна

ГАДО , Ф - 4261-1 ,Николаевская церковь м/к-1869г.,лист-182,зап-27
Рождение ребёнка
09.02.1872

Сын: Кирякулов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Кирякулов Евфросиния Гавриловна

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1872г.,лист-226,зап.-6
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Кирякулов Евфросиния Гавриловна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кирякулов Евфросиния Гавриловна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Можантова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Кирякулов Евфросиния Гавриловна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Кирякулов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Кирякулов Евфросиния Гавриловна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Кирякулов Евфросиния Гавриловна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Кирякулов Харлампий Иванович

Мать ребёнка: Кирякулов Евфросиния Гавриловна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Кирякулов Фотий Иванович

Мать ребёнка: Кирякулов Евфросиния Гавриловна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Кирякулов Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Кирякулов Евфросиния Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирякулов Евфросиния Гавриловна

Смерть
Неизвестно