Шерстнева (Сучкова) Марфа Егоровна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Сучков Егор (Георгий) Исаакович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1856
Половино-Черемхово, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248736408&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.1055 (копия 1056)
Смерть
Неизвестно