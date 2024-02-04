Шерстнева (Сучкова) Марфа Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстнева (Сучкова) Марфа Егоровна

Место рождения

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Сучков Егор (Георгий) Исаакович

Мать: не указана

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
12.02.1856

Муж: Шерстнев Сидор Иванович

Половино-Черемхово, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248736408&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.1055 (копия 1056)
Смерть
Неизвестно

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