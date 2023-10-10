Шевелев (Фалилеева) Валентина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелев (Фалилеева) Валентина Константиновна

Место рождения

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1926

Дата смерти

Около 1999

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926

Отец: Фалилеев Константин Евграфович

Мать: Фалилеева Елизавета Перфильевна

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевелев Леонид (Алексей) Никандрович

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевелев Леонид (Алексей) Никандрович

Рождение ребёнка
После 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевелев Леонид (Алексей) Никандрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1999
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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