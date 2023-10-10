Шевелев (Фалилеева) Валентина Константиновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1926
Дата смертиОколо 1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
После 1954
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1999
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край