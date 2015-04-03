Душенко Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душенко Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1922

Дата смерти

03.04.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1922

Отец: Душенко Яков Иванович

Мать: Душенко Наталья

Рождение ребёнка
23.08.1954

Дочь: Карцева Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Душенко Екатерина Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Душенко Екатерина Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Душенко Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Душенко Екатерина Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симоненко Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Душенко Екатерина Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Душенко Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Душенко Екатерина Романовна

Смерть
03.04.2015
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