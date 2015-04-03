Душенко Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1922
Дата смерти03.04.2015
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1922
Отец: Душенко Яков Иванович
Мать: Душенко Наталья
Рождение ребёнка
23.08.1954
Дочь: Карцева Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Душенко Екатерина Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Душенко Екатерина Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Душенко Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Душенко Екатерина Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симоненко Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Душенко Екатерина Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Душенко Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Душенко Екатерина Романовна
Смерть
03.04.2015