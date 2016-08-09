Неизвестный Эрнст Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестный Эрнст Иосифович

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

09.04.1925

Дата смерти

09.08.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1942
Самарканд
Место жительства
Неизвестно
Нью-Йорк, США
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Рига
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
09.08.2016
Нью-Йорк, США
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