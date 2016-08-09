Неизвестный Эрнст Иосифович
Место рождения
Дата рождения09.04.1925
Дата смерти09.08.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1942
Самарканд
Место жительства
Неизвестно
Нью-Йорк, США
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Рига
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.08.2016
Нью-Йорк, США