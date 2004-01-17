Суздальницкая (Сиротина) Сарра Григорьевна
Место рожденияЧиткан. Читканская волость Баргузинского уезда Забайкальской обл.
Дата рождения22.01.1914
Дата смерти17.01.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1914
Отец: Сиротин Григорий
Мать: Сиротина Мария
Читкан. Читканская волость Баргузинского уезда Забайкальской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.2004
Иркутск
Похороны
Неизвестно
Новоленинское еврейское кладбище