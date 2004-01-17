Суздальницкая (Сиротина) Сарра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкая (Сиротина) Сарра Григорьевна

Место рождения

Читкан. Читканская волость Баргузинского уезда Забайкальской обл.

Дата рождения

22.01.1914

Дата смерти

17.01.2004

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

1868 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
22.01.1914

Отец: Сиротин Григорий

Мать: Сиротина Мария

Читкан. Читканская волость Баргузинского уезда Забайкальской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальницкий Павел (Тэва)

Смерть
17.01.2004
Иркутск
Похороны
Неизвестно
Новоленинское еврейское кладбище
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