Лифшиц Александр Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лифшиц Александр Моисеевич

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Место рождения

Минск, Беларусь

Дата рождения

10.01.1919

Дата смерти

17.12.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Минск, Беларусь
Место жительства
С 1919 по 1924
Минск, Беларусь
Место жительства
С 1924
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1939 по 1939
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1945 по 1949
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1949 по 2001
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Вешки, Московская обл.
Место жительства
Неизвестно
Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
17.12.2001
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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