Лифшиц Александр Моисеевич
Место рожденияМинск, Беларусь
Дата рождения10.01.1919
Дата смерти17.12.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Минск, Беларусь
Место жительства
С 1919 по 1924
Минск, Беларусь
Место жительства
С 1924
Место жительства
С 1939 по 1939
Место жительства
С 1945 по 1949
Место жительства
С 1949 по 2001
Место жительства
Неизвестно
Вешки, Московская обл.
Место жительства
Неизвестно
Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
17.12.2001