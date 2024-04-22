Иванова (Масалева) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Масалева) Анна Павловна

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Иванов Леонид Павлович

Отец ребёнка: Иванов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Людмила Павловна

Отец ребёнка: Иванов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихомирова Галина Павловна

Отец ребёнка: Иванов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крутикова Зоя Павловна

Отец ребёнка: Иванов Павел

Смерть
1988
Кострома, город Кострома, Костромская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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