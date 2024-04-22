Иванова (Масалева) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
Около 1922
Отец ребёнка: Иванов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Людмила Павловна
Отец ребёнка: Иванов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихомирова Галина Павловна
Отец ребёнка: Иванов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крутикова Зоя Павловна
Отец ребёнка: Иванов Павел
Смерть
1988
Причина смерти: Естественная смерть/старость