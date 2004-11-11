Рожевский Федор Васильевич 17.02.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рожевский Федор Васильевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

17.02.1949

Дата смерти

11.11.2004

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1949

Отец: Рожевский Василий Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
27.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Называевск, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
26.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Называевск, Называевский муниципальный район, Омская область
Смерть
11.11.2004
Причина смерти: Онкология

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