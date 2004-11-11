Рожевский Федор Васильевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения17.02.1949
Дата смерти11.11.2004
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1949
Отец: Рожевский Василий Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
27.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.11.2004
Причина смерти: Онкология