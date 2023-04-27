von Jülich (von Jülich) Jolanthe
Место рожденияBergheim,Rheinland,,Prussia
Дата рожденияОколо 1330
Дата смерти31.10.1387
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1330
Отец: Von Jülich Gottfried
Мать: Elizabeth
Bergheim,Rheinland,,Prussia
Бракосочетание
22.03.1351
Berghiem Schloss,Rheinland,Prussia
Рождение ребёнка
1352
Дочь: Von Leiningen Jutta
Отец ребёнка: Von Leiningen Friedrich Jungeren
Bavaria Germany
Смерть
31.10.1387