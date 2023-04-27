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von Jülich (von Jülich) Jolanthe

Место рождения

Bergheim,Rheinland,,Prussia

Дата рождения

Около 1330

Дата смерти

31.10.1387

Пол

Женский

Отец

Около 1284 г.р.

Мать

Около 1295 г.р.

Муж

Около 1328 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1330

Отец: Von Jülich Gottfried

Мать: Elizabeth

Bergheim,Rheinland,,Prussia
Бракосочетание
22.03.1351

Муж: Von Leiningen Friedrich Jungeren

Berghiem Schloss,Rheinland,Prussia
Рождение ребёнка
1352

Дочь: Von Leiningen Jutta

Отец ребёнка: Von Leiningen Friedrich Jungeren

Bavaria Germany
Смерть
31.10.1387