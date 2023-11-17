Солдак Кирилл Федорович
мужской, родился 1882
умер 1977
МатьСолдак (Дец) ФеклаНеизвестно г.р.
ОтецСолдак ФедорНеизвестно г.р.
Дети
Пстыга (Солдак) Анна Кирилловна1912 г.р.
Дец (Солдак) Ольга Кирилловна12.12.1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Солдак Федор
Мать: Солдак (Дец) Фекла
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Пстыга (Солдак) Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Солдак (Ганкевич) Александра Андреевна
Рождение ребёнка
12.12.1923
Дочь: Дец (Солдак) Ольга Кирилловна
Мать ребёнка: Солдак (Ганкевич) Александра Андреевна
Смерть
1977