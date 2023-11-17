Солдак Кирилл Федорович 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Солдак Кирилл Федорович

Автор
БД
Дец Б.

мужской, родился 1882

умер 1977

Мать
Солдак (Дец) ФеклаНеизвестно г.р.
Отец
Солдак ФедорНеизвестно г.р.
Дети
Пстыга (Солдак) Анна Кирилловна1912 г.р.
Дец (Солдак) Ольга Кирилловна12.12.1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Солдак Федор

Мать: Солдак (Дец) Фекла

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Пстыга (Солдак) Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Солдак (Ганкевич) Александра Андреевна

Рождение ребёнка
12.12.1923

Дочь: Дец (Солдак) Ольга Кирилловна

Мать ребёнка: Солдак (Ганкевич) Александра Андреевна

Смерть
1977

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