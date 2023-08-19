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Евсеева Наталья

Место рождения

Литвиново, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

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ИК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Литвиново, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Михайлова Любовь

Отец ребёнка: Михайлов Большой Михайло

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Михайлова Оксинья

Отец ребёнка: Михайлов Большой Михайло

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Корешков Тимофей Михайлов

Отец ребёнка: Михайлов Большой Михайло

Рождение ребёнка
1784

Сын: Михайлов Кузьма

Отец ребёнка: Михайлов Большой Михайло

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Большой Михайло

Смерть
1794