Евсеева Наталья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Михайлова Любовь
Отец ребёнка: Михайлов Большой Михайло
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Михайлова Оксинья
Отец ребёнка: Михайлов Большой Михайло
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Корешков Тимофей Михайлов
Отец ребёнка: Михайлов Большой Михайло
Рождение ребёнка
1784
Сын: Михайлов Кузьма
Отец ребёнка: Михайлов Большой Михайло
Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1794