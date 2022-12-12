Гау Владимир Иванович
Место рожденияРевель (ныне - Таллин, Эстония)
Дата рождения1816
Дата смерти1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревель (ныне - Таллин, Эстония)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1895