Гау Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гау Владимир Иванович

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Место рождения

Ревель (ныне - Таллин, Эстония)

Дата рождения

1816

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревель (ныне - Таллин, Эстония)
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1895
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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