Бурмистрова (Ильина) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1889
Отец: Иван Ильин
Мать: Ильина -
Рождение ребёнка
18.12.1913
Сын: Бурмистров Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Бурмистров Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
13.08.1915
Дочь: Бурмистрова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Бурмистров Михаил Григорьевич
Левково, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Восприемники той же волости деревни Левкова крестьянин Василий Иосифов и крестьянская девица Евфросиния Матвеева
Рождение ребёнка
07.01.1919
Сын: Бурмистров Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Бурмистров Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
?.01.1923
Дочь: Бурмистрова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Бурмистров Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
?.01.1927
Сын: Бурмистров Иван Михайлович
Отец ребёнка: Бурмистров Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
?.09.1928
Дочь: Бурмистрова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Бурмистров Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно