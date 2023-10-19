Бурмистрова (Ильина) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурмистрова (Ильина) Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1889

Отец: Иван Ильин

Мать: Ильина -

Рождение ребёнка
18.12.1913

Сын: Бурмистров Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Бурмистров Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
13.08.1915

Дочь: Бурмистрова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Бурмистров Михаил Григорьевич

Левково, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Восприемники той же волости деревни Левкова крестьянин Василий Иосифов и крестьянская девица Евфросиния Матвеева
Рождение ребёнка
07.01.1919

Сын: Бурмистров Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Бурмистров Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
?.01.1923

Дочь: Бурмистрова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Бурмистров Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
?.01.1927

Сын: Бурмистров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Бурмистров Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
?.09.1928

Дочь: Бурмистрова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Бурмистров Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурмистров Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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