Малыгина (Бедрина) Евдокия Александровна
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти1967
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Бедрина Алла Васильевна
Отец ребёнка: Малыгин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Веселова Лариса Васильевна
Отец ребёнка: Малыгин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Малыгин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Малыгин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1952
Сын: Малыгин Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Малыгин Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1967