Малыгина (Бедрина) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (Бедрина) Евдокия Александровна

Место рождения

Теренколь, Теренкольский район, Павлодарская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Бедрин Александр Федорович

Мать: Олькова Анастасия Николаевна

Теренколь, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Бедрина Алла Васильевна

Отец ребёнка: Малыгин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Веселова Лариса Васильевна

Отец ребёнка: Малыгин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Малыгин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Малыгин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Малыгин Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Малыгин Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Василий Петрович

Смерть
1967
Теренколь, Теренкольский район, Павлодарская область
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