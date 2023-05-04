Парфёнов Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1967
Дочь: Уракова Наталья Вячеславовна
Мать ребёнка: Парфёнова Александра Павловна
Рождение ребёнка
14.08.1978
Сын: Парфёнов Павел Вячеславович
Мать ребёнка: Парфёнова Александра Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно