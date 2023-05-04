Парфёнов Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарфёнов Вячеслав

Парфёнов Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1967

Дочь: Уракова Наталья Вячеславовна

Мать ребёнка: Парфёнова Александра Павловна

Рождение ребёнка
14.08.1978

Сын: Парфёнов Павел Вячеславович

Мать ребёнка: Парфёнова Александра Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парфёнова Александра Павловна

Смерть
Неизвестно