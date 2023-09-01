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Артемьев Константин Борисович
Артемьев Константин Борисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.11.1963
Пол
Мужской
Отец
Артемьев Борис Дмитриевич
1926 г.р.
Мать
Меженина Раиса (Рахиль) Яковлевна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1963
Отец:
Артемьев Борис Дмитриевич
Мать:
Меженина Раиса (Рахиль) Яковлевна
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