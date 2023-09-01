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Артемьев Константин Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1963

Отец: Артемьев Борис Дмитриевич

Мать: Меженина Раиса (Рахиль) Яковлевна

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