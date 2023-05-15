Кирпичев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирпичев Василий

Кирпичев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1914

Дочь: Швецова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Кирпичева Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лякуткина Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Кирпичева Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирпичев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Кирпичева Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирпичев Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Кирпичева Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирпичева Елена Васильевна

Мать ребёнка: Кирпичева Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирпичева Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Кирпичева Агафья Ивановна

Смерть
Неизвестно