Кирпичев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1914
Дочь: Швецова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Кирпичева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лякуткина Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Кирпичева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирпичев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кирпичева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирпичев Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Кирпичева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирпичева Елена Васильевна
Мать ребёнка: Кирпичева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирпичева Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Кирпичева Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно