Борисов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Николай

Борисов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Борисова Пераскева Семеновна