Хуснутдинова Эльвина Флюровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.12.2011
Рождение ребёнка
06.04.2014
Сын: Хуснутдинов Руслан Ильгизович
Отец ребёнка: Хуснутдинов Ильгиз Равилевич
Рождение ребёнка
26.06.2016
Сын: Хуснутдинов Роберт Ильгизович
Отец ребёнка: Хуснутдинов Ильгиз Равилевич