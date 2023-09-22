Хуснутдинова Эльвина Флюровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснутдинова Эльвина Флюровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1991

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.12.2011

Муж: Хуснутдинов Ильгиз Равилевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.2014

Сын: Хуснутдинов Руслан Ильгизович

Отец ребёнка: Хуснутдинов Ильгиз Равилевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.2016

Сын: Хуснутдинов Роберт Ильгизович

Отец ребёнка: Хуснутдинов Ильгиз Равилевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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