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(Хахина) Евфросия Степановна

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.05.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1852 г.р.

Мать

Вычислено 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1888

Отец: Хахин Степан Степанович

Мать: Хахина Евгения Петровна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1888 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.277-316об. | 16
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
28.05.1888
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1888 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.277-316об. | 16
Смерть
Неизвестно

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