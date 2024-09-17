(Хахина) Евфросия Степановна
Место рождения
Дата рождения27.05.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.05.1888
Отец: Хахин Степан Степанович
Мать: Хахина Евгения Петровна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1888 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.277-316об. | 16
Место жительства
Неизвестно
Крещение
28.05.1888
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1888 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.277-316об. | 16
Смерть
Неизвестно