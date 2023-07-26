Соловьев Владимир Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Владимир Игоревич

Соловьев Владимир Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1998

Дочь: Соловьева Александра Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.05.1998

Дочь: Соловьева Мария Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.09.2006

Сын: Соловьев Иван Владимировия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности