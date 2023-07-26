Соловьев Владимир Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1998
Дочь: Соловьева Александра Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.05.1998
Дочь: Соловьева Мария Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.09.2006
Сын: Соловьев Иван Владимировия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности