Григорян Карине Корюновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорян Карине Корюновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1984

Отец: Григорян Корюн Джемсович

Мать: Овакимян Анаит Андраниковна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сериков Семён Сергеевич

Рождение ребёнка
09.11.2012

Дочь: Серикова Кристина Семёновна

Отец ребёнка: Сериков Семён Сергеевич

Рождение ребёнка
30.08.2014

Дочь: Серикова Диана Семёновна

Отец ребёнка: Сериков Семён Сергеевич

Рождение ребёнка
05.01.2017

Сын: Сериков Глеб Семёнович

Отец ребёнка: Сериков Семён Сергеевич

Рождение ребёнка
03.08.2019

Сын: Сериков Эрик Семёнович

Отец ребёнка: Сериков Семён Сергеевич

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