Григорян Карине Корюновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.2012
Дочь: Серикова Кристина Семёновна
Отец ребёнка: Сериков Семён Сергеевич
Рождение ребёнка
30.08.2014
Дочь: Серикова Диана Семёновна
Отец ребёнка: Сериков Семён Сергеевич
Рождение ребёнка
05.01.2017
Отец ребёнка: Сериков Семён Сергеевич
Рождение ребёнка
03.08.2019
Отец ребёнка: Сериков Семён Сергеевич