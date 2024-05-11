Минин Евгений Валерьевич 02.02.1967 — найти родственников по фамилии на Familio
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Минин Евгений Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1967

Отец: Минин Валерий Иванович

Мать: Минина Людмила Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минина (Брусницына) Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
28.03.1990

Сын: Минин Ростислав Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1995

Дочь: Дунаева (Минина) Валерия Евгеньевна

Мать ребёнка: Минина (Брусницына) Елена Анатольевна

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