Минин Евгений Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1967
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1967
Отец: Минин Валерий Иванович
Мать: Минина Людмила Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1990
Сын: Минин Ростислав Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1995
Дочь: Дунаева (Минина) Валерия Евгеньевна
Мать ребёнка: Минина (Брусницына) Елена Анатольевна