Мещерякова (Соломахина) Прасковья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения19.08.1905
Дата смерти31.01.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1925
Сын: Мещеряков Николай Герасимович
Отец ребёнка: Мещеряков Герасим Семёнович
Рождение ребёнка
12.06.1937
Дочь: Уварова Александра Герасимовна
Отец ребёнка: Мещеряков Герасим Семёнович
Смерть
31.01.2002
Москва, город федерального значения Москва