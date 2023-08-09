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Максим Семёнов

Место рождения

Шарпано, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1713 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Шарпано, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 лист
Место жительства
С 1731
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 лист
Смерть
Неизвестно