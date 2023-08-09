Максим Семёнов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 лист
Место жительства
С 1731
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Григорьевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 21 лист
Смерть
Неизвестно