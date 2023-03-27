Синёв Иван Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синёв Иван Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.10.1903

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Синёва Параскева Иларионовна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синёва Параскева Иларионовна

Смерть
Неизвестно
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