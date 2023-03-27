Синёв Иван Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.10.1903
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Синёва Параскева Иларионовна
Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно