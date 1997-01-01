(Михайлова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Михайлова) Татьяна

(Михайлова) Татьяна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Михайлов Павел

Мать: Михайлова Дарья

Смерть
1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close