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(Михайлова) Татьяна
(Михайлова) Татьяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1917
Дата смерти
1997
Пол
Женский
Отец
Михайлов Павел
1879 г.р.
Мать
Михайлова (Воробьева) Дарья
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Михайлов Павел
Мать:
Михайлова Дарья
Смерть
1997
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