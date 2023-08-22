Некрасова (Бедекер) Анна Тереза Августа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Бедекер) Анна Тереза Августа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1903

Дата смерти

28.11.1983

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1903

Отец: Бёдекер Адольф Герман Карл

Мать: Бёдекер Тереза София

Рождение ребёнка
22.10.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Некрасов Илларион Михайлович

Рождение ребёнка
08.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Некрасов Илларион Михайлович

Рождение ребёнка
07.02.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Некрасов Илларион Михайлович

Рождение ребёнка
29.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Некрасов Илларион Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Илларион Михайлович

Смерть
28.11.1983
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище