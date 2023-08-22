Некрасова (Бедекер) Анна Тереза Августа
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1903
Дата смерти28.11.1983
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1903
Отец: Бёдекер Адольф Герман Карл
Мать: Бёдекер Тереза София
Рождение ребёнка
22.10.1929
Рождение ребёнка
08.01.1932
Рождение ребёнка
07.02.1935
Рождение ребёнка
29.01.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.1983
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище