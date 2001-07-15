Артаев Элвг Пюрвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артаев Элвг Пюрвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.2001

Пол

Мужской

Отец

1967 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.2001

Отец: Артаев Пюрвя Доржиевич

Мать: не указана