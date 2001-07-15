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Артаев Элвг Пюрвеевич
Артаев Элвг Пюрвеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.07.2001
Пол
Мужской
Отец
Артаев Пюрвя Доржиевич
1967 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЭ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.2001
Отец:
Артаев Пюрвя Доржиевич
Мать: не указана
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