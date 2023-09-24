Степаненко Алексей Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаненко Алексей Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1963

Сын: Степаненко Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Степаненко Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еременко Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Степаненко Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гемская Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Степаненко Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степаненко Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Степаненко Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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