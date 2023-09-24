Степаненко Алексей Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1963
Сын: Степаненко Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Степаненко Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еременко Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Степаненко Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гемская Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Степаненко Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степаненко Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Степаненко Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно