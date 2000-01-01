Ащеулов Максим Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Папанова Мария Максимовна
Мать ребёнка: Ащеулова Ксения
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Ащеулова Анна Максимовна
Мать ребёнка: Ащеулова Ксения
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ащеулова Пелагея Максимовна
Мать ребёнка: Ащеулова Ксения
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ащеулов Алексей Максимович
Мать ребёнка: Ащеулова Ксения
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ащеулова Варвара Максимовна
Мать ребёнка: Ащеулова Ксения
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Ащеулова Ксения
Смерть
Неизвестно