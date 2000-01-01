Ащеулов Максим Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ащеулов Максим Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Папанова Мария Максимовна

Мать ребёнка: Ащеулова Ксения

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ащеулова Анна Максимовна

Мать ребёнка: Ащеулова Ксения

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ащеулова Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: Ащеулова Ксения

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ащеулов Алексей Максимович

Мать ребёнка: Ащеулова Ксения

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ащеулова Варвара Максимовна

Мать ребёнка: Ащеулова Ксения

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ащеулов Иван Максимович

Мать ребёнка: Ащеулова Ксения

Смерть
Неизвестно
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